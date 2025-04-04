«Не сложилось»: муза Киркорова объявила о расставании с возлюбленным

Муза Филиппа Киркорова Марго Овсянникова объявила о расставании с возлюбленным. Об этом сообщает Пятый канал.

Певица стала гостьей светского мероприятия, во время которого рассказала прессе о разочаровании в любви. Как выяснилось, Марго рассталась с избранником, появившимся в ее жизни в феврале 2025 года.

«В любовь на всю жизнь я не верю. С пупсиком уже не сложилось — значит уже не на всю жизнь», — высказалась знаменитость.

Марго не называла имени экс-возлюбленного. Она лишь уточняла, что он похож на Джастина Бибера.

Напомним, Марго уже была замужем. В браке у нее родился ребенок.

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