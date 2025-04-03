«Не договорились, не получилось»: Юлия Пересильд и Михаил Тройник расстались

Актриса Юлия Пересильд сообщила о расставании с Михаилом Тройником. Она призналась, что все произошло без измен – «честно и спокойно».

Соответствующий пост появился в Telegram-канале актрисы.

«Мы расстались. С благодарностью и уважением друг к другу мы приняли такое решение какое-то время назад», - написала Пересильд.

Она отметила, что в расставании «никто не виноват». Также знаменитость поделилась некоторыми подробностями разрыва.

«Расстались без обид, без ненависти, без вражды, без предательства, без измен, без грязи. Честно и спокойно. Не смогли, не договорились, не совпали… Не получилось…», - поделилась Юлия.

Пересильд и Тройник продолжат играть спектакль «Последнее Лето». Актеры пожелали друг другу нового пути и сохранили человеческие и профессиональные отношения.

Ранее сообщалось о расставании режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Пара приняла решение разойтись после 9 лет отношений.