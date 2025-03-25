Муза Киркорова Марго назвала 19-летнюю Аврору Кибу женой Григория Лепса

Вокруг романа Григория Лепса с 19-летней Авророй Кибой ходило много слухов. Многие считали, что их отношения — пиар, однако народный артист заявил о готовности жениться на избраннице. Муза Филиппа Киркорова, певица Марго Овсянникова назвала девушку женой Лепса.

Овсянникова вышла в свет на премьеру фильма «Актерище». В момент разговора с журналистами Марго увидела Кибу, которая проходила мимо нее.

«Аврора — красотка. Жена Лепса», — внезапно сказала она.

Затем в беседе с Пятым каналом муза короля поп-эстрады призналась, что недавно у нее состоялся долгий разговор с Кибой — девушки общались полночи. Правда, Марго не раскрыла детали беседы.

Недавно исполнитель хита «Я уеду жить в Лондон» говорил, что планирует жениться на Авроре летом, не уточняя, в каком именно году. Певец готов подарить избраннице «десять лет счастливой жизни». Он также надеется, что она родит ему наследников. Лепс старше своей невесты на 44 года.

Напомним, Аврора Киба видит себя только в патриархальных отношениях и не очень хорошо относится к феминизму.