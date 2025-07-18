Не скрывали чувств на публике: Ирина Дубцова рассекретила нового возлюбленного

43-летняя певица Ирина Дубцова вышла в свет с новым возлюбленным Иваном Петренко. Об этом сообщает StarHit.

Ирина Дубцова посетила церемонию Fashion Summer Awards 2025. Правда, певица вышла в свет не одна, а в компании нового избранника. Как утверждает источник, им оказался генеральный директор косметического бренда Иван Петренко.

Пара весь вечер была неразлучна и не скрывала своих чувств. Иван обнимал певицу, ухаживал, а позже вместе с ней покинул мероприятие.

Для выхода в свет Ирина и Иван выбрали парные образы: на певице была бежевая блузка и атласная юбка, а на ее избраннике — бежевый костюм с черной футболкой.

Дубцова отказалась от общения с прессой на мероприятии и пока не комментировала новый роман.

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