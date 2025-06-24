Ирина Дубцова отрезала волосы после насмешек из-за шоу «Сокровища императора»
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Певица Ирина Дубцова решилась на кардинальную смену имиджа после насмешек в Сети. Она отрезала волосы, устав от хейта, который на нее вылился после шоу «Сокровища императора».
В проекте телеканала ТНТ Дубцова участвовала вместе с рэпером Natan. Пара участников неоднократно подвергалась критике со стороны зрителей. Они возмущались не только поведением звезд, но и внешним видом. Так, Ирина стала мемом из-за длинных, спадающих на лицо черных волос.
После завершения шоу певица отправилась в салон красоты и преобразилась. В личном блоге Дубцова опубликовала фото в новом образе. Артистка отрезала волосы и покрасила их в более светлый цвет. Впервые на публике с обновленным имиджем она появилась 23 июня на свадьбе телеведущей Ксении Бородиной.
Напомним, что после шоу «Сокровища императора» многие поклонники разочаровались с Дубцовой. Дело в том, что в каждом выпуске певица жаловалась на разные проблемы и позволяла себе негативно высказываться о других участниках проекта. До финала вокалистка дойти не смогла. Она покинула программу в шаге от победы.
Ранее продюсер Олеся Сазыкина назвала Ирину Дубцову аферисткой.