Ирина Дубцова отрезала волосы после насмешек из-за шоу «Сокровища императора»

Певица Ирина Дубцова решилась на кардинальную смену имиджа после насмешек в Сети. Она отрезала волосы, устав от хейта, который на нее вылился после шоу «Сокровища императора».

В проекте телеканала ТНТ Дубцова участвовала вместе с рэпером Natan. Пара участников неоднократно подвергалась критике со стороны зрителей. Они возмущались не только поведением звезд, но и внешним видом. Так, Ирина стала мемом из-за длинных, спадающих на лицо черных волос.

После завершения шоу певица отправилась в салон красоты и преобразилась. В личном блоге Дубцова опубликовала фото в новом образе. Артистка отрезала волосы и покрасила их в более светлый цвет. Впервые на публике с обновленным имиджем она появилась 23 июня на свадьбе телеведущей Ксении Бородиной.