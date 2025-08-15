«Не сказал бы, что это легко»: Добровинский прояснил ситуацию с отказом Пугачевой от гражданства РФ

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал информацию об отказе певицы Аллы Пугачевой от российского гражданства. Он рассказал, что процедура занимает до полутора лет.

Подробности узнало издание Teleprogramma.org.

По словам Добровинского, отказаться от гражданство возможно – для этого необходимо быть свободным от налогов и обязанностей.

«Где-то от года до полутора ожидания. Это решение Думы вообще-то, каждый выход из гражданства. Я бы не сказал, что это легко», - поделился Добровинский.

Сообщалось, что певица подала документы в посольство России в Израиле. Все проходило в закрытом формате: без посторонних лиц и через отдельный вход. Причиной отказа называли опасения артистки по поводу возможного уголовного преследования на родине. После отъезда из России Пугачева сделала ряд громких заявлений. В 2022 году артистка получила израильское гражданство. Некоторое время назад она покинула страну и переехала на Кипр.

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин уверен, что Пугачева не откажется от гражданства РФ до конца СВО.