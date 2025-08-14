Прибыла через отдельный вход: Алла Пугачева подала документы на отказ от российского гражданства

Певица Алла Пугачева решила отказаться от российского гражданства и подала соответствующие документы в посольство РФ в Израиле. Об этом сообщил Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

По его информации, процедура проходила в закрытом режиме и без посторонних лиц. Артистка прибыла в представительство через отдельный вход.

Отмечается, что рассмотрение документов должно занять несколько месяцев. Однако в некоторых случаях оформление может пройти в ускоренном порядке.

Источник пишет, что причиной такого шага стало возможное уголовное дело в России. Певица получила гражданство Израиля в 2022 году, потом выступила против СВО.

Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Минкультуры с просьбой запретить песни Пугачевой на патриотических мероприятиях. По его мнению, певица себя «дискредитировала вместе с супругом». Он описал позицию артистки как неоднозначную.