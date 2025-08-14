Глава ФПБК Виталий Бородин отреагировал на новости об отказе Пугачевой от российского гражданства

В Сети распространилась информация, что певица Алла Пугачева подала документы в посольство РФ в Израиле, чтобы отказаться от российского гражданства. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин отреагировал на новости и заявил, что они, вероятно, являются фейком. Подробностями он поделился с сайтом «Страсти».

По мнению Виталия Бородина, Алла Борисовна не откажется от паспорта РФ как минимум до конца СВО. Он считает, что она, как и другие уехавшие артисты, все еще надеется вернуться назад.

«Допускаю, что это дезинформация. Я думаю, что она не будет этого делать, так как еще надеется вернуться в страну. Я так понимаю, что она сейчас в режиме ожидания. Все уехавшие артисты ждут, что что-то изменится. Вы же понимаете, у нее здесь родственники какие-то, бизнес остался, я думаю. Поэтому она не будет отказываться от российского гражданства, пока не закончится специальная военная операция. Вот после этого уже такое может произойти», — заявил Бородин.

Глава ФПБК призвал не спешить с выводами и дождаться официальной информации, так как фейковые новости могли распространить специально. Он допустил, что это необходимо для обеления репутации Пугачевой — она может развернуть ситуацию в свою пользу и выйти из нее патриоткой.

«Давайте посмотрим, не будем спешить. Может быть, фейк специально закинули, чтобы эта история раскрутилась в СМИ, а она потом этим воспользовалась. Сделают из нее еще патриота. Поэтому не будем спешить делать выводы, просто посмотрим, понаблюдаем», — поделился Виталий Бородин.

Ранее Виталий Бородин призвал не давать группе «Сплин» выступать в России.