ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 14 августа 2025, 16:03
1 мин.

Глава ФПБК Виталий Бородин отреагировал на новости об отказе Пугачевой от российского гражданства

Виталий Бородин заявил, что Пугачева не откажется от гражданства РФ до конца СВО.
Глава ФПБК Виталий Бородин отреагировал на новости об отказе Пугачевой от российского гражданства

© Tarakanov Vadim / East News

В Сети распространилась информация, что певица Алла Пугачева подала документы в посольство РФ в Израиле, чтобы отказаться от российского гражданства. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин отреагировал на новости и заявил, что они, вероятно, являются фейком. Подробностями он поделился с сайтом «Страсти».

По мнению Виталия Бородина, Алла Борисовна не откажется от паспорта РФ как минимум до конца СВО. Он считает, что она, как и другие уехавшие артисты, все еще надеется вернуться назад.

«Допускаю, что это дезинформация. Я думаю, что она не будет этого делать, так как еще надеется вернуться в страну. Я так понимаю, что она сейчас в режиме ожидания. Все уехавшие артисты ждут, что что-то изменится. Вы же понимаете, у нее здесь родственники какие-то, бизнес остался, я думаю. Поэтому она не будет отказываться от российского гражданства, пока не закончится специальная военная операция. Вот после этого уже такое может произойти», — заявил Бородин.

Глава ФПБК призвал не спешить с выводами и дождаться официальной информации, так как фейковые новости могли распространить специально. Он допустил, что это необходимо для обеления репутации Пугачевой — она может развернуть ситуацию в свою пользу и выйти из нее патриоткой.

«Давайте посмотрим, не будем спешить. Может быть, фейк специально закинули, чтобы эта история раскрутилась в СМИ, а она потом этим воспользовалась. Сделают из нее еще патриота. Поэтому не будем спешить делать выводы, просто посмотрим, понаблюдаем», — поделился Виталий Бородин.

Ранее Виталий Бородин призвал не давать группе «Сплин» выступать в России.