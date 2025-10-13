«Не считаю нужным»: Геннадий Хазанов неожиданно ответил на новость о продаже квартир в России

Геннадий Хазанов отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о продаже недвижимости в России. При общении с журналистами 79-летний сатирик не скрывал раздражения.

На прямой вопрос mk.ru о продаже пяти квартир на общую сумму почти в миллиард рублей, Хазанов не дал ответа. Он не стал ни опровергать, ни подтверждать слухи.

«Я не даю никаких комментариев. Не считаю нужным», - сказал Геннадий Хазанов и бросил трубку.

Пользователи Сети заподозрили юмориста в желании эмигрировать в Латвию, где у него есть дом. При этом издание отмечает, что в Москве спектакли с участием Хазанова продолжают стоять в репертуарной сетке до конца года.

Напомним, 13 октября СМИ сообщили, что Хазанов владел квартирами в районе Арбата за 237 млн и на улице Спиридоновка за 232 млн, трехэтажным домом с постройками и земельным участком в селе Дубки за 112 млн и еще двумя жилыми помещениями в районе Якиманка и в поселке Сосны Одинцовского, общая стоимость которых 125 млн. В собственности актер оставил только квартиру на улице Люсиновской улице за 21 млн рублей.

Ранее пресс-секретарь Московского театра эстрады Карина Захарова опровергла слухи и заверила, что Хазанов живет в Москве, ходит на работу и уезжать не собирается.

В свою очередь актер Станислав Садальский представителю сатирика не поверил. По его мнению, Геннадий Хазанов явно что-то скрывает от соотечественников. Артист убежден: тот, кто не планирует уезжать, не станет продавать недвижимость. Садальский также с иронией заявил, что Хазанов опроверг слухи об эмиграции, находясь в Риге.