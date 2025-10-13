«Ерунду пишут все время»: представитель Геннадия Хазанова о проданной им недвижимости на 1 млрд рублей

Пресс-секретарь Московского театра эстрады Карина Захарова опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что сатирик Геннадий Хазанов избавился от недвижимости в Москве на общую сумму порядка 1 миллиарда рублей.

«Про огромное количество недвижимости и ее продаже я впервые слышу. Какую-то ерунду пишут все время», – заявила Абзацу представитель артиста.

Она также высказалась о возможной эмиграции Хазанова. В Сети неоднократно сообщалось, что большую часть времени 79-летний руководитель Московского театра эстрады проводит в Латвии, где у него есть свой дом.

«Он живет в Москве и ходит на работу. Никуда уезжать не собирается», – заверила Карина Захарова.

Напомним, 13 октября СМИ сообщили, что Хазанов избавился от 5 объектов недвижимости в Москве и области. Он владел квартирами в районе Арбата за 237 млн и на улице Спиридоновка за 232 млн, трехэтажным домом с постройками и земельным участком в селе Дубки за 112 млн и еще двумя жилыми помещениями в районе Якиманка и в поселке Сосны Одинцовского, общая стоимость которых 125 млн. В собственности актер оставил скромную квартиру на улице Люсиновской улице за 21 млн.

В 2024 году общественники из движения «Ветераны России» потребовали отменить концерт Геннадия Хазанова в Москве. Они отмечали, что сатирик покинул Россию после начала СВО, а затем опубликовал видеоролик, в котором назвал любовь к Родине чувством, которое «присуще рабам».