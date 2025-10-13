«Никуда не собирается уезжать, но недвижимость продал?»: Стас Садальский уличил Геннадия Хазанова в обмане

Станислав Садальский отреагировал на новость о том, что Геннадий Хазанов избавился от недвижимости в Москве на сумму около 1 млрд рублей. В личном блоге на платформе LiveJournal актер возмутился, что сатирик, который «никуда не собирается уезжать», продал квартиры и дома в России, оставив имущество в Латвии.

По мнению Стаса Садальского, Геннадий Хазанов, утверждавший, что не покидал страну, явно что-то скрывает от соотечественников. Артист убежден: тот, кто не планирует уезжать, не станет продавать недвижимость.

«Доверенное лицо президента Геннадий Хазанов знает то, что мы не знаем?! Народный артист России продал почти всю недвижимость в РФ на 706 млн рублей. А недвижимость в Латвии не продал и заявил из Риги, что не собирается уезжать из России, по-прежнему выступает на отечественных сценах, не считая себя эмигрантом. Никуда не собирается уезжать, но недвижимость продал?!» — высказался Стас Садальский.

Напомним, 13 октября в СМИ появилась информация о том, что Геннадий Хазанов избавился от пяти объектов недвижимости в Москве. Актер владел квартирами в районе Арбата за 237 млн и на улице Спиридоновка за 232 млн, трехэтажным домом с постройками и земельным участком в селе Дубки за 112 млн и еще двумя жилыми помещениями в районе Якиманка и в поселке Сосны Московской области, общая стоимость которых 125 млн рублей. В собственности телеведущий оставил квартиру на Люсиновской улице за 21 млн рублей.

Ранее представитель Геннадия Хазанова прокомментировала сообщения о проданной им недвижимости на 1 млрд рублей: «Впервые слышу. Какую-то ерунду пишут все время».