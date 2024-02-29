Не самые лучшие места: Орбакайте выделила семьям военнослужащих 50 билетов на концерт в Петербурге

Певица Кристина Орбакайте выделила 50 билетов семьям военнослужащих на ее концерт в Санкт-Петербурге, который состоится 3 марта. Места не самые лучшие.

Об этом сообщило издание «Абзац» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Команда Орбакайте выделила 50 билетов семьям военнослужащих на концерт в Санкт-Петербурге. Стоит отметить, что речь идёт не о самых лучших билетах», - рассказал собеседник.

27 февраля сообщалось, что исполнительница прилетела в Россию. Она посетила салон стилиста, друга Влада Лисовца: сделала макияж и укладку.

3 марта Орбакайте должна выступать в концертном зале «Октябрьский», который вмещает 3727 человек. Билеты на ее концерт стоят от 1,5 до 8 тыс. рублей.

Ранее в России отменили несколько выступлений Орбакайте. За семь из них она могла потерять до 17,5 млн рублей.