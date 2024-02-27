Певица Кристина Орбакайте после отмены похвасталась, что вернулась в Москву

Певица Кристина Орбакайте похвасталась, что вернулась в Москву. Она сделала укладку и макияж в салоне стилиста, друга Влада Лисовца.

О возвращении Орбакайте сообщил сайт Kp.ru.

Как пишет издание, 3 марта артистка выступит в Санкт-Петербурге. Концерт пройдет в рамках весеннего тура.

Орбакайте давно живет на две страны. В начале года она столкнулась с отменой концертов в России: певицу упрекали в том, что она зарабатывает в РФ, а живет в США. Запланированный тур Орбакайте по Сибири сорвался. Певица не комментировала ситуацию.

Артист Денис Майданов предположил, что отмена выступлений связана с поведением матери Орбакайте, Аллы Пугачевой. Он напомнил, что обычно выступления отменяют в случае, когда зал не продается и зритель не хочет идти на мероприятие.

Майданов полагает, что в данном случае имела место реакция общества на поведение Примадонны и ее слова про «быдло».