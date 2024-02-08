Сколько миллионов потеряет Орбакайте за семь отмененных концертов

Певица Кристина Орбайкате может потерять за семь отмененных концертов в России от 14 до 17,5 млн рублей. Ее гонорар за одно выступление в среднем составляет 2,5 млн рублей.

Соответствующую цифру сайту Woman.ru назвал директор агентства RocketBooking Антон Добрин.

«В среднем за концерт артистка просит гонорар порядка 2,5 млн рублей», - сказал источник.

Добрин полагает, что раз все концерты отменены на Дальнем Востоке, то, скорее всего, организатор был один. Это также влияет на итоговую сумму гонорара.

«Залы там небольшие, вполне возможно, что могли сойтись на 2 млн за выступление», - сообщил Добрин.

При этом он отметил, что за каждый несостоявшийся концерт Орбакайте могла получить порядка 1 млн рублей. Речь идет о предоплате.

Напомним, концерты певицы отменены в Благовещенске, Хабаровске, Красноярске и Иркутске. К ним добавились Чита, Улан-Удэ, Владивосток – там не обсуждается возможность переноса выступлений. Еще четыре города под вопросом.

Ранее джазовая певица Мариам Мерабова высказалась по поводу отмены выступлений Орбакайте. По ее мнению, это произошло из-за «перегибов» на местах. «Они всегда будут», - уверена исполнительница.