«NE Руки Вверх!»: певец Сергей Жуков хочет отсудить пять миллионов рублей у своего двойника

Певец Сергей Жуков хочет отсудить пять миллионов рублей у своего двойника. Лидер группы «Руки Вверх!» недоволен тем, что артист Андрей Белянин дает концерты, копируя его, и назвал себя «NE Руки Вверх!». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, Белянин выступает с трибьют-шоу, много лет поет хиты «Руки Вверх!», одевается как Жуков и копирует поведение на сцене. По словам PR-директора Сергея, они уже не в первый раз обращаются в суд по данному вопросу. Оказалось, что в 2022 году двойнику уже запрещали использовать товарные знаки и интеллектуальную собственность дуэта на своем сайте.

Но Андрея это не остановило. Он придумал переименовать шоу из «Трибьют Руки Вверх» в «NE Руки Вверх».

Жуков возмущен такими действиями и считает, что на его имени зарабатывают. Поэтому певец намерен взыскать с двойника пять миллионов рублей за использование товарного знака «Руки Вверх».

Ранее мы писали о том, что певица Катя Лель назвала дату суда с тяжелобольным ведущим Отаром Кушанашвили. Она намерена была взыскать с мужчины 6,5 млн рублей.

Также стало известно о том, что Сергею Звереву грозит суд с автором хита «Матушка-Земля». При этом артист хочет поговорить на эту тему.