«Хочу с ним поговорить»: Сергею Звереву грозит суд с автором хита «Матушка-Земля»

Стилист Сергей Зверев впервые прокомментировал скандал, возникший после исполнения им хита «Матушка-Земля». Напомним, это не понравилось автору композиции Петру Андрееву – он готов решать вопрос в суде.

Зверев заявил, что впервые слышит об этом. Стилист утверждает, что ни с кем не конфликтует.

«Я на этой песне деньги не зарабатываю», - признался «король гламура».

Он исполнил «Матушку-Земля» на мероприятии в одном городе – кураторы просили спеть социальную композицию. Звереву выслали несколько песен, включая эту. Второй раз Зверев спел «Матушку» на летней вечеринке музканала.

«Про возмущение композитора я действительно не слышал. Честно говоря, я сам его ищу», - признался стилист в разговоре с mk.ru.

Он назвал создателя хита «настоящим открытием». Зверев надеется, что тот напишет что-нибудь для него. «Я был бы только счастлив», - сообщил стилист и добавил, что пока не может найти телефон композитора.

Ранее исполнительница «Матушки-Земля» Татьяна Куртукова внезапно отменила концерт в Екатеринбурге.