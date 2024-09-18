«Что транслируем, то и получаем»: Катя Лель назвала дату суда с тяжелобольным Кушанашвили

Певица Катя Лель рассказала про иск на 6,5 млн к тяжелобольному Отару Кушанашвили. Артистка прокомментировала конфликт с журналистом в беседе с The Voice.

Певица озвучила основные требования для примирения с обидчиком. По словам знаменитости, ей важно, чтобы Отар извинился и удалил оскорбительный контент. Лель считает, что артистам нужно защищать «доброе имя», честь и достоинство. Уже 14 октября Катя и Отар встретятся в суде.

«Мой иск не отклонили. Очень важно, что мы произносим в этом пространстве. Что мы транслируем, то мы и получаем. Это закон Вселенной. Так что каждое слово, каждый поступок должны быть чистыми и светлыми. Вселенная возвращает тебе всё быстро и мгновенно», — высказалась знаменитость.

Катя добавила, что когда-то их с журналистом связывала крепкая дружба.

Напомним, что в 2024 году у Отара выявили рак. По словам певицы, она обратилась в суд и потребовала от журналиста 6,5 млн задолго до ухудшения его здоровья.

Ранее сообщалось, что 54-летнему Отару Кушанашвили удалят раковую опухоль в начале октября. Подробности читайте в этой новости.