Актер Юра Борисов сыграет Эмира Кустурицу в новом фильме сербского режиссера

Сербский режиссер Эмир Кустурица подтвердил, что актер Юра Борисов сыграет в его новом фильме. Он также раскрыл, кого именно воплотит на экране звезда «Аноры». По его словам, Юра перевоплотится в самого Эмира. Об этом сообщает ТАСС.

Кустурица готовит автобиографическую ленту о неснятом фильме про «Преступление и наказание», которая будет называться «Как я не снял „Преступление и наказание“». Режиссер рассказал, что уже провел переговоры с Борисовым и утвердил его на главную роль в проекте.

«Мы с ним уже договорились. Он сыграет меня», — рассказал кинематографист.

Напомним, что снять фильм по роману писателя Федора Достоевского Кустурица не смог из-за трудностей с адаптацией языка. Кроме того, режиссер переживал, что не сможет передать мысли русского классика.

По словам постановщика, в документальном фильме «Как я не снял „Преступление и наказание“» будут раскрываться его переживания по поводу неснятой экранизации.

Ранее Эмир Кустурица заявил, что номинирование Юры Борисова на «Оскар» важно для русских.