«Ненавидит из-за Госпремии»: Брыльска ответила на слова Талызиной о продаже трусов на Мосфильме

82-летняя актриса Барбара Брыльска не прошла мимо заявления своей коллеги Валентины Талызиной и решила прокомментировать продажу нижнего белья на Мосфильме. Звезда «Иронии судьбы, или с легким паром!» отметила, что действительно такие эпизоды были, но она не торговала трусами, а просто привозила подругам и друзьям то, что они просили. А обвиняет ее Валентина Илларионовна из зависти.

По мнению Барбары, она делала все, чтобы завоевать любовь Талызиной, но это было бесполезно, так как та не шла ей навстречу. Актриса сразу невзлюбила коллегу, потому что не могла простить ей получение Госпремии. Сейчас Брыльска уверена, что ее буквально ненавидят.

«Она подлый человек, - цитирует слова артистки о Талызиной Абзац — Делала все, чтобы Талызина меня полюбила. Она меня ненавидит из-за Государственной премии. Она разозлилась, что я ее получила, а ей не дали».

Напомним, что Валентина Талызина и Барбара Брыльска вместе сыграли в культовой картине «Ирония судьбы, или с легким паром!». И первой даже пришлось дублировать свою польскую коллегу.

Ранее Валентина Талызина сообщила, что не считает Лию Ахеджакову актрисой.