«Не привыкла к такому»: что заставило Валерию навести справки о Пригожине

Валерия и Иосиф Пригожин считаются самой крепкой парой в отечественном шоу-бизнесе. Несмотря на это, многие журналисты любят «приписывать» им развод и обвинять продюсера в многочисленных изменах. Но, кажется, знаменитостей не очень беспокоят эти домыслы, поэтому они лишь продолжают укреплять семейное счастье. На этот раз певица дала откровенное интервью изданию «Teleprogramma» и рассказала о знакомстве со своим супругом.

Почти 20 лет назад Валерия и Пригожин подписали контакт о сотрудничестве. На тот момент артистка и представить не могла, что рабочие взаимоотношения могут перейти в крепкий брак. По словам певицы, ее с самого начала подкупила манера общения Иосифа: «Все было просто, прозрачно и убедительно».

Кроме того, продюсер был готов на такие условия, которые требовала Валерия, подобное крайне удивило звезду, поэтому она решила детально изучить Иосифа с помощью профессионалов.

«Я не привыкла к такому стилю общения. Конечно, я о нем навела справки, адвокаты изучили документы, и мною было принято решение», — высказалась артистка.

Ранее Иосиф Пригожин откровенно рассказал о первой реакции на невестку Лиану. По словам мужчины, девушка появилась перед ними в таком виде, что он невольно произнес: «Караул». Что именно произошло при знакомстве Лианы с родителями супруга — читайте здесь.

Не менее интересна история, в которой продюсер припомнил коллеге огромный денежный долг. Иосиф даже назвал сумму, которая составляет 3 миллиона долларов. Подробности инцидента читайте в этой статье.