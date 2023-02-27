«Караул»: изумленный Иосиф Пригожин рассказал о первой реакции на невестку Лиану

Иосиф Пригожин относится к числу тех знаменитостей отечественного шоу-бизнеса, которые с удовольствием делятся подробностями о себе. На этот раз продюсер в эфире шоу «Звезды сошлись» рассказал о первой встрече с невесткой.

Арсений Шульгин уже несколько лет счастлив в браке с Лианой. Молодые люди даже успели стать родителями прекрасной девочки. Сейчас Валерия и Иосиф души не чают в избраннице сына и его дочке, правда, так было не всегда. Так, Пригожин сообщил: на знакомство с ними Лиана пришла в неприглядном виде.

Дело в том, что Арсений повез свою возлюбленную знакомиться со звездной мамой в Санкт-Петербург на машине. Не справившись с управлением, водитель авто и его спутница попали в аварию, в которой серьезно пострадали. Несмотря на это, молодые люди не отменили встречу с родителями и появились перед ними травмированными. Увиденное крайне обеспокоило Валерию и Пригожина.

«Он пришел с разбитой губой, а она со сломанной рукой. Так и познакомились. Это было зрелище, караул. Сейчас они подарили нам шикарную внучку», — высказался продюсер.

Ранее Иосиф Пригожин сообщил о том, что он потратил на Носкова больше трех миллионов рублей. Подробности читайте в этой статье.