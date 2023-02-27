«Больше трех миллионов долларов»: Иосиф Пригожин припомнил коллеге огромный денежный долг

Иосиф Пригожин относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые с удовольствием делятся эксклюзивными подробностями о себе. На этот раз продюсер в эфире шоу «Злые языки» рассказал о давнем сотрудничестве с Николаем Носковым и сделал шокирующее заявление.

Так, возлюбленный Валерии сообщил: работа с Носковым принесла ему только убытки. Кроме того, в Сети даже не прописано имя Иосифа как одного из продюсеров Николая. Но больше всего публику удивило то, что Пригожин спустя время напомнил артисту об огромном денежном долге.

«Я вложил больше трех миллионов долларов в Носкова. Клипы снимал, песни записывал. Это все я оплачивал. Он остался должен, свалил в Тибет, а потом с ним случилось несчастье», — высказался известный продюсер.

К слову, мужчина поспешил добавить: он не держит зла на музыканта, который сегодня страдает от тяжелейших последствий инсульта.

Ранее Валерия и Иосиф Пригожин рассказали о том, как им удалось спасти брак от развала. Подробности читайте в этой статье.