Не привлекают завышенные гонорары: почему София Ротару отказалась от корпоративов и концертов

Уехавшая из России певица София Ротару отказалась от концертов и корпоративов из-за СВО. Знаменитость не соглашается выступать даже за доплату.

По данным Telegram-канала Mash, народной артистке СССР регулярно предлагают выступить за приличные гонорары. Но команда знаменитости сейчас находится на фронте и воюет за ВСУ, а без нее певица не гастролирует. При этом она не собирается искать замену сотрудникам и отвечает отказом даже на очень выгодные предложения.

Обладательница 12 статуэток «Золотой граммофон» осудила СВО и покинула Россию в 2022 году. Недавно знаменитость наконец-то продала квартиру в Москве за 65 млн рублей, от которой не могла избавиться на протяжении пяти лет.

Также мы писали, что сын Ротару Руслан Евдокименко, проживающий в Киеве, не отказывается от российского паспорта.