Певица София Ротару спустя 5 лет продала квартиру в Москве за 65 млн рублей
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Певица София Ротару, наконец, продала свою квартиру в Москве, от которой не могла избавиться 5 лет. За недвижимость артистка получила 65 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Ротару уже несколько лет живет за границей и не возвращается в Россию. Однако все это время в стране у нее оставалась трехкомнатная квартира площадью 121 квадратный метр в Пресненском районе столицы. Певица неоднократно меняла цену, пыталась продать недвижимость звездным друзьям, но все было безуспешно. Еще в марте риелторы говорили о низких шансах выгодно избавиться от этого жилого помещения, но в конце апреля покупатель все же нашелся.
По данным источника, продать квартиру исполнительница смогла, когда переоформила ее на сына. Кто стал новый хозяином недвижимости – пока неизвестно.
Напомним, что в России у Ротару также остался трехэтажный отель, расположенный в Крыму. Если квартиру на полуострове она смогла выгодно продать, то желающих прибрести пансионат за 3 млрд рублей по-прежнему нет.
Ранее продюсер Андрей Ковалев заподозрил Софию Ротару в желании вернуться в Россию.