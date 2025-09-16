Проживающий в Киеве сын Софии Ротару не отказывается от российского паспорта

Проживающий на Украине сын Софии Ротару всеми способами пытается сохранить право на «Виллу София» в Ялте, которую хотят национализировать. Руслан Евдокименко продолжает платить налоги в РФ и не отказывается от российского паспорта.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, наследник Ротару получил гражданство России в 2015 году и уже через год зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).

Евдокименко возглавил ООО «Вилла София» и до 2019 года стабильно получал прибыль порядка 2 млн рублей. В 2020 году фирма получила убыток в 6 млн рублей. В 2021 году сын Ротару ликвидировал бизнес и закрыл ИП.

При этом исполнительница хита «Горная лаванда» опасалась потерять дорогостоящую виллу в Ялте из-за поддержки ВСУ и переписала ее на сына. Евдокименко до сих пор владеет недвижимостью в Крыму и продолжает оплачивать расходы на ее содержание. Несмотря на то, что он называет себя украинским патриотом, он регулярно вносит имущественный налог в казну РФ.

Ранее София Ротару переписала квартиру в Москве за 65 млн на сына. Артистка хотела продать недвижимость, но от нее отказывались, узнав хозяйку. Известно, что трехкомнатную квартиру на Зоологической улице она получила в подарок от Юрия Лужкова.