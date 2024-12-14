Не привлекая внимания: Настя Ивлеева вернулась со своим новоиспеченным мужем в Москву

Пара прилетела из Мурманска, где состоялась их свадьба. Звездную пару заметили на борту самолета в в бизнес-классе. Подробности приводит Пятый канал.

В Сеть попал кадр, где Ивлеева вместе с супругом ждут взлета. Пара была одета в теплую одежду: на Насте красовался серый свитер, надетый на белую водолазку, а мужчина был в темно-синей кофте. Судя по снимку, Настя была занята прочтением книги, а молодой человек социальными сетями в телефоне.

Новоиспеченные молодежены вернулись из Мурманска, где они официально заключили брак, в Москву. Однако больше новостей о их свадьбе неизвестно. Даже сам отец Ивлеевой не знал о замужестве дочери. Хотя еще месяц назад блогер утверждала, что она познакомила нового возлюбленного с родными.

Приземлившись, Настя и Филипп Бегак, не привлекая к себе лишнего внимания и не спеша, покинули аэропорт Шереметьево.

Напомним, что мужем блогерши стал предприниматель и телеведущий Филипп Бегак, сын художника Алексея Бегака. Кроме того, жених Насти также является дальним родственником знаменитых режиссеров Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского, а дедушка его оказался советский писатель Юлиан Семенов.

Ранее мы писали о том, что Настя Ивлеева высмеяла Филиппа Киркорова за очередные оскорбления в ее адрес.

Также сообщалось, что скрывает новый муж Насти Ивлеевой Филипп Бегак.