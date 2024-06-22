Не потянет: согласится ли Михаил Ефремов отправиться на СВО ради свободы

Осужденному за смертельное ДТП Михаилу Ефремову предложили отправиться на СВО за ходатайство об условно-досрочном освобождении. Адвокат потерпевшей стороны в деле актера Александр Добровинский сомневается, что Ефремов «это потянет».

Добровинский отметил, что ему абсолютно все равно, отправится ли артист на фронт.

«Я не думаю, что Ефремов уйдёт на СВО. Он немножко выпил в своей жизни, поэтому я не думаю, что это потянет», — цитирует его Telegram-канал «Подъем».

Напомним, активисты предлагают артисту выйти по УДО, если он отдаст свой долг Родине. Председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов рассказал, что решение об условно-досрочном освобождении принимает суд, но Ефремов может рассчитывать на ходатайство общественников, если отправится добровольцем на СВО.

Также мы писали, что кинокритик предрек успех Ефремову после выхода из колонии. Однако захочет ли он продолжать карьеру — пока неизвестно.