УДО взамен на участие в СВО: названо условие, по которому Ефремов может выйти на свободу

Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, продолжает отбывать срок, однако все никак не утихают разговоры о его досрочном освобождении. Актера готовы выпустить из колонии по УДО, если он отправится на СВО. Соответствующее обращение в белгородское СИЗО, где находится Ефремов, отправили члены организации «Ветераны России».

Активисты предлагают артисту выйти по УДО, если он отдаст свой долг Родине. Председатель движения Ильдар Резяпов рассказал, что решение об условно-досрочном освобождении принимает суд, но Ефремов может рассчитывать на ходатайство общественников, если отправится добровольцем на СВО.

«Он отбыл, с учётом времени в СИЗО, уже более половины срока. Неоднократно раскаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь», — пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В зоне СВО сейчас находится и бывший адвокат Ефремова Эльмар Пашаев. По его словам, 60-летнего актера вряд ли возьмут на передовую из-за состояния здоровья, но он может пригодиться в приграничной зоне.

Ефремов был осужден за смертельное ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб водитель фургона Сергей Захаров. Позже в крови артиста нашли следы алкоголя, марихуаны и кокаина. Его приговорили к семи с половиной годам колонии. В заключении артист находится с 2020 года. За все это время Михаил показывал себя только с положительной стороны. Он не вступает в конфликты, работает и участвует в общественной жизни. По мнению юристов, все это может сыграть важную роль в условно-досрочном освобождении.

Напомним, Михаил Ефремов планирует вновь подать на УДО в сентябре 2024 года. Подробнее читайте здесь.