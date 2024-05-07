«К нему выстроится очередь»: кинокритик предрек успех Ефремову после выхода из колонии

Кинокритик рассказал о востребованности Михаила Ефремова после выхода из колонии. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Актер Михаил Ефремов отбывает наказание после смертельного ДТП в центре Москвы, которое произошло по его вине. На свободу Ефремов может выйти досрочно, но только в том случае, если это разрешит суд.

По мнению кинокритика Давида Шнейдерова, после выхода из колонии Ефремов будет востребован как актер.

«То что поначалу к нему выстроится очередь — это наверняка. Так как это хайп, шум, привлечение внимания. Михаил Ефремов — хороший артист. Я с ним хорошо знаком. Он и в кино хорошо играл, и на сцене», — рассказал он.

Однако захочет ли Ефремов продолжать карьеру актера — остается загадкой.

«Вопрос в другом: захочет ли он вообще сниматься? Захочет ли он выходить на сцену? И сколько времени ему нужно будет на адаптацию после жестких условий и новой жизни в условиях, от которых он давно отвык?» — задался вопросом критик.

Ранее мы писали о том, что Виктор Немец предрек Ефремову возвращение на сцену на более высоком уровне.