«Не понимаю, как согласилась на этот треш»: Кудрявцева пострадала на съемках шоу

Лера Кудрявцева пострадала на съемках шоу в Аргентине и не могла дышать какое-то время. Телеведущая рассказала о травме в личном блоге.

Лера Кудрявцева вспомнила, как в 2010 году принимала участие в «Жестоких играх» в Аргентине. Она опубликовала ролик, на котором получила травму во время прохождения испытания. Из-за сильного удара спины Лера не могла дышать какое-то время. Телеведущая не понимает, почему согласилась на участие в проекте.

«Я до сих пор не понимаю, как я согласилась на этот треш. Каждый день были ужасающие состязания на время. Здесь, кстати, обрывается видео. Потому как я так ударилась спиной, что не могла дышать какое-то время», — высказалась знаменитость.

На ролик Леры отреагировали звездные коллеги. Так, Виктория Боня заявила, что и сама была участницей проекта, а Наташа Королева удивилась мужеству телеведущей.

«Да, Лера! Вот такого я от тебя не ожидала», — написала певица.

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