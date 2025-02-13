«Для меня это разрядка»: Лера Кудрявцева отреагировала на критику, что постоянно матерится

Известная телеведущая и актриса Лера Кудрявцева рассказала, почему не может обойтись без мата. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

По словам знаменитости, употребление в речи мата помогает ей разрядиться.

«Есть базарный мат, который я не приемлю, но вставить крепкое словцо или упростить предложение, указывающее дорогу идущему — вполне. Для меня это как разрядка. Я не пью алкоголь, не принимаю наркотики. Для меня это как индульгенция на агрессию», — поделилась Кудрявцева.

Артистка также предложила всем людям, критикующим ее за мат, смотреть телевизор, где нецензурная речь запрещена.

«Социальные сети — это личный блог. Человек — живой, разный, несовершенный, и если вам что-то режет глаза, не смотри, не читай, не мучай себя. Не стоит приходить на страницу к человеку и свысока его поучать», — добавила телеведущая.

Напомним, в 2013 году Лера Кудрявцева вышла замуж за Игоря Макарова. В 2018-м артистка подарила хоккеисту дочь Машу. Чтобы наследница появилась на свет, знаменитость воспользовалась процедурой ЭКО. Она рассказывала, что ей удалось забеременеть лишь с третьей попытки.

Ранее Лера Кудрявцева возмутилась критике в адрес звезд.