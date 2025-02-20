«Заедаю стресс»: звезда «Ворониных» высказалась о питании

Российская актриса Екатерина Волкова, прославившаяся благодаря роли в сериале «Воронины», призналась, что стала заедать стресс из-за трагедии в семье. Публикация на эту тему появилась в ее микроблоге.

Недавно артистка рассказала, что у ее собаки по кличке Бо диагностировали рак крови. Знаменитость уточнила, что сильно переживает из-за болезни животного и в настоящий момент не контролирует свое питание. Волкова подчеркнула, что позволяет себе есть то, что хочет.

«В какой-то степени я, конечно, заедаю стресс. Но не в таких масштабах, чтобы это как-то сильно сказалось на фигуре. Просто пока питание — не та сфера, на которую есть силы», — поделилась 43-летняя актриса.

Екатерина Волкова замужем за ведущим, хореографом Андреем Карповым. Артистка признавалась, что муж ревновал ее к коллеге по «Ворониным» Егору Дронову. Танцовщик приезжал на площадку, когда снимали постельные сцены, и наблюдал за процессом. Актриса отмечала, что испытывала подобные «угнетающие» чувства. Карпов тогда участвовал в шоу «Танцы со звездами», а его партнершей была актриса Елена Подкаминская.

У пары есть дочь Елизавета.

Ранее Екатерина Волкова похвасталась елкой за полмиллиона рублей.