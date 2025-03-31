«С обеими дочками»: Бузова забыла об обидах на сестру на дне рождения матери

Телеведущая и певица Ольга Бузова устроила в честь дня рождения мамы семейный ужин. На празднике была ее родная сестра Анна, с которой в прошлом у них не раз случались конфликты. Сестры показали всем видом, что обиды остались позади.

30 марта вечером звездная семья собралась в ресторане по важному поводу. Мама Бузовой отпраздновала день рождения. Певица поделилась эмоциями от встречи и призналась, что им давно не удавалось собираться из-за ее плотного графика работы.

«Дни рождения родителей - это святое. И все мы остаемся детьми пока живы наши родители. Счастливая мама/счастлива и я. Ее желанием было провести вечер с обеими дочками. И мы с сестренкой это организовали. Самый душевный вечер за последнее время! Мама, я тебя люблю», – написала звезда и опубликовала в соцсетях совместные кадры.

Поклонники порадовались за Ольгу, но вспомнили, что раньше она организовывала встречи без сестры. А та виделась с мамой без Оли. Дело в том, что между девушками были конфликты. Со временем им удалось помириться, поэтому теперь они видятся все вместе.

Напомним, что в марте сестер уже видели вместе. Они посетили тренировку по падел-теннису и рассказывали, какой это необычный вид спорта.

Ранее Ольга Бузова заявила, что хочет выпить с Надеждой Бабкиной.