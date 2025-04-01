«Я встретила его. Это мой любимый»: пережившая два развода Ирина Безрукова намекнула на новый роман

Актриса Ирина Безрукова намекнула на новый роман после двух пережитых разводов. В личном блоге бывшая жена Сергея Безрукова поделилась кадрами с мужчиной, заинтриговав поклонников.

На опубликованных фото Ирина Безрукова позировала в обнимку с мужчиной, но скрыла его лицо с помощью смайлика. Актриса дала понять, что начала новые отношения, назвав таинственного незнакомца «любимым».

«Решила поделиться с вами новостью. Я встретила его. Это мой любимый. Если пост наберет пять тысяч лайков, расскажу, кто это», — заявила Ирина Безрукова.

Поклонники с радостью восприняли новость и пожелали артистке личного счастья. Однако нашлись и те, кто посчитал публикацию Ирины Безруковой первоапрельской шуткой.

«Очень хочу верить, что Вы встретили достойного мужчину», «Лишь бы вы были любимы», «Давно заслуживаете хорошего мужчину рядом», «Надеюсь, это не шутка», «Желаю вам женского счастья. Вы его достойны», «Не важно, кто он, главное будьте счастливы», — написали в Сети.

Напомним, Ирина Безрукова дважды была замужем, но оба ее брака распались. В союзе с Игорем Ливановым у актрисы родился сын Андрей, которому была уготована трагическая судьба — в 2015 году он погиб в результате несчастного случая. Тогда же артистка развелась со вторым супругом Сергеем Безруковым. Знаменитость признавалась, что не верила в расставание с мужем.

После разрывов с мужьями и смерти единственного сына актриса так и не смогла наладить личную жизнь. В одном из интервью Ирина Безрукова рассказывала, что после второго развода за ней начали ухаживать альфонсы. Артистка не понимала, почему ей встречаются именно такие мужчины, но сделала выводы и отныне внимательно относится к выбору избранника. Она также не исключает, что может снова выйти замуж.

Ранее мы писали о том, что Ирина Безрукова публично поцеловала молодого актера.