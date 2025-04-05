«Не понимаю, что происходит»: бывшая жена Паши Техника не знает, как сказать сыну о смерти отца

Экс-жена Паши Техника не знает, как сказать сыну о его смерти.

Ева Карицкая прилетела в Таиланд, как только узнала о попавшем в критическом состоянии больницу бывшем супруге. Девушка была рядом с Пашей до последнего дня его жизни и следила за работой врачей.

Накануне блогерша вышла на связь и сообщила о кончине рэпера. Причиной его смерти стал септический шок на фоне бактериальной пневмонии.

Однако позже Ева вышла на связь в слезах призналась, что еще не рассказала шестилетнему наследнику рэпера о том, что случилось с его отцом. По словам блогерши, она не понимает, как сообщить сыну о трагедии.

«У меня сейчас большой вопрос, что мне говорить Ване? Сказать, что папа пока уехал? А потом что? Сказать, как есть? Он его так любил, так любил. Я не знаю. Боже мой, как плохо. Я не понимаю, что происходит», — поделилась девушка в Telegram-канале.

Напомним, что Паша Техник и Ева Карицкая познакомилась с рэпером в 18 лет в Интернете. соцсетях, когда ей было 18 лет, а уже в 2014 году влюбленные связали себя узам. Однако осенью 2021-го Карицкая ушла от мужа, а уже в 2023-м развелись.

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