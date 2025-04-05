В Тюмени продаются билеты на концерт умершего Паши Техника. Об этом сообщает Kp.ru.

Рэпер Паша Техник скончался в больнице Таиланда 4 апреля — врачи отключили его от аппарата ЭКМО, у музыканта случился септический шок и почти все его органы перестали работать.

Несмотря на это, билеты на концерт рэпера в Тюмени, который должен был состояться 10 мая, продаются до сих пор. Так, стоимость билета на «парный танцпол» — 2890 рублей, на танцпол — 1490 рублей.

Руководство клуба, где должно было пройти выступление, уже заявило, что концерт отменен, а все деньги вернут покупателям.

«Друзья, в связи со смертью Павла концерт отменен. Возвраты придут всем автоматически в течение календарного месяца. Никуда писать заявку на возврат не нужно, мы вернем все билеты без исключения. Просим понять ситуацию», — рассказали организаторы.

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