«Хочется, чтобы дали спасти»: Ксения Собчак показала переписку с родными Паши Техника

Собчак рассказала, что переживает за Пашу Техника и пытается помочь его родным. Об этом стало известно из соцсетей.

Ксения Собчак после новостей о клинической смерти Паши Техника выложила в своем Telegram-канале скриншот переписки с родственниками рэпера. В них телеведущая пишет, что договорилась с некой женщиной, «которая имеет связи» в тайской больнице, где лежит Техник.