«Хочется, чтобы дали спасти»: Ксения Собчак показала переписку с родными Паши Техника
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Собчак рассказала, что переживает за Пашу Техника и пытается помочь его родным. Об этом стало известно из соцсетей.
Ксения Собчак после новостей о клинической смерти Паши Техника выложила в своем Telegram-канале скриншот переписки с родственниками рэпера. В них телеведущая пишет, что договорилась с некой женщиной, «которая имеет связи» в тайской больнице, где лежит Техник.
«Все утро переписываюсь с близкими Паши, пытаюсь помочь. Паша пережил клиническую смерть. Состояние чудовищное. Надеюсь, вытащим. Но проблема огромная, и очень хочется добиться от тайцев, чтобы дали спасти человека», — рассказала Собчак.
Напомним, Паша Техник попал в больницу Таиланда 27 марта, позже он впал в кому. У рэпера поражено почти 100% легких, он подключен к аппарату ЭКМО.
Ранее мы писали о том, что озвучена многомиллионная сумма, необходимая для спасения Техника.