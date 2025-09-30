«Не очень хотела оттуда уезжать, если честно»: Татьяна Лазарева* заявила, что обязательно вернется в Россию

Уехавшая из России после начала СВО телеведущая Татьяна Лазарева* (признана иностранным агентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) хочет вернуться. Она намерена сделать это из любопытства.

Еще совсем недавно знаменитость говорила, что не испытывает ностальгии по родине. Тем не менее актриса телевидения и дубляжа, как выяснилось, не может без России. Лазарева* опубликовала пост в своем блоге, в котором выразила желание посетить края, где у нее было очень много друзей.

«Я, в общем-то, и не очень хотела оттуда уезжать, если честно. А уж когда смогу это сделать, не знаю. Но вернусь обязательно, хотя бы из любопытства», — призналась телеведущая.

Знаменитость покинула страну в феврале 2022 года. Она перебралась из России в Испанию. В одной из своих последних публикаций Лазарева* высказалась откровенно о жизни за рубежом. Она сообщила подписчикам, что испытывает огромную усталость.

*признана иностранным агентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга