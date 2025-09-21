«Безродный космополит»: Татьяна Лазарева* заявила, что не испытывает ностальгии по родине

Татьяна Лазарева* (признана иностранным агентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призналась, что ей не знакомо чувство ностальгии по родине. Актриса ответила на вопросы подписчиков в прямом эфире на своем YouTube-канале.

Телеведущая Татьяна Лазарева* покинула Россию в 2022 году и за это время, по ее словам, у нее не возникло чувства ностальгии по отношению к стране.

«Я уже давно поняла, что ностальгия бывает только по самому себе, по своему состоянию, которое когда-то было. Не конкретно по Россиюшке, которая меня изгнала, а ностальгия по каким-то местам, людям», — пояснила она.

Актриса также заявила, что у нее нет до конца понимания того, что такое «родина». Для Лазаревой* это просто место, где она родилась, но не более.

«Не знаю, вот такой вот я «безродный космополит», — подметила она.

Известно, что Татьяна Лазарева* все еще живет с семьей в Испании. Телеведущая раскрыла, что выбрала именно эту страну для переезда из-за климата, и больше ее ничего здесь не привлекает.

