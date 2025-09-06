«А мне б до Родины дотронуться рукой»: уехавшая из России Татьяна Лазарева* пожаловалась на огромную усталость

Актриса и телеведущая Татьяна Лазарева* (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовала пост в своем блоге, в котором пожаловалась на огромную усталость. Также уехавшая из России знаменитость изъявила желание «дотронуться до Родины рукой».

Лазарева* уже долгое время проживает в Испании, куда уехала после начала СВО. В своей последней публикации она заявила, что испытывает сильную усталость от всего на чужбине, и хотела бы вновь прикоснуться к Родине. Телеведущая при этом вспомнила песню, которую ей когда-то исполняли родители.

«"А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до Родины дотронуться рукой". Дотрагиваться до Родины сейчас многим уехавшим больно, но можно же влюбиться. Или хотя бы чем-то насладиться, хоть немножечко», — написала знаменитость.

Ранее Лазарева* пожаловалась на дорогостоящее обучение дочери в Лондоне. Девушка хочет в будущем работать продюсером.

*признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга