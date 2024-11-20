«Не общались несколько недель»: Дмитрий Маликов заявил о кризисе в браке

Дмитрий Маликов заявил, что не общался с женой несколько недель из-за кризиса. Певец пожаловался на трудности в браке в эфире шоу «По душам».

Дмитрий и Елена Маликовы в 2025 году будут отмечать серебряную свадьбу. Как выяснилось, даже их брак, который многие считают образцовым, столкнулся с трудностями. По словам певица, у них с супругой часто возникают разногласия, а однажды они не общались несколько недель. При этом Маликов считает, что кризисы укрепляют отношения и сближают.

«Как-то не общались несколько недель. Надо быть снисходительными. Понимать, что у всех много недостатков. Мы с женой Водолеи, поэтому, как мне кажется, очень отходчивы. Поругаться легко, а восстановить отношения сложнее», — высказался артист.

Дмитрий отметил, что они с женой всегда проговаривают проблемы и не копят обиды.

«Самое главное — понимать, что тебе хорошо с этим человеком. Все остальное преодолимо», — пояснил певец.

Ранее пластический хирург Мадина Байрамукова заявила, что Дмитрий Маликов молодо выглядит благодаря хорошей генетике. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также сообщалось, что Анна Семенович вышла в свет с женихом и объявила о свадьбе в следующем году.