Уход, но кое-что еще: как Дмитрию Маликову удается оставаться молодым

Многие поклонники считают, что певец Дмитрий Маликов как будто не меняется с годами. Известный пластический хирург и врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировала свежие фотографии артиста и раскрыла секрет его моложавого вида.

«Судя по фото и видео, Дима Маликов ничего со своей внешностью не делает, у него просто офигенная генетика. У него такое лицо само по себе такое вот юношеское, миловидное, как и сам его образ. Вообще, я думаю, что он так хорошо выглядит, потому что он добрый человек. Вот правда. Он всегда улыбается. Я никогда не слышала, что он был замешен в каких-то скандалах, чтоб он с кем-то что-то делил, что-то выяснял. То есть вот все-таки это внутренний его мир, который на нем отражается и внешне», – поделилась Мадина.

При этом косметолог не исключает, что Маликов ухаживает за собой, но делает самые обычные процедуры.