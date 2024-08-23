Хотят извиниться: кто водит машину, за которую Бедросу Киркорову пришли штрафы и грозил арест

Получивший штрафы Lexus отца певца Филиппа Киркорова передан для перевозки гуманитарных грузов. Президент Фонда А. П. Маресьева «Инвалиды Великой Отечественной войны» Артём Ахрамчик в беседе с ИА Регнум сообщил, что 92-летний Бедрос Киркоров передал общественному объединению «Будущее городов России» (БГР) свой получивший штрафы за нарушение ПДД автомобиль.

Оказалось, что мужчина уже несколько месяцев не передвигается на этом автомобиле. Он передал его волонтерам, чтобы они доставляли гуманитарную помощь в зону СВО и в Курскую область.

Ранее в СМИ появилась информация, что отец артиста получил несколько неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, и ему даже может грозить арест на 15 суток.

Артем Ахрамчик пояснил, что штрафы получили волонтеры, развозившие гумпомощь. Они очень торопились, чтобы вовремя доставить грузы в Курскую область. Мужчина отметил, что все уже оплачено.

«Я оплатил из своих денег. Бедрос предложил мне из своих оплатить. Но с уважением я взял ответственность на себя», — поделился он.

Артем Ахрамчик отметил, что ситуация стала нервной для Бедроса Киркорова. Активисты планируют извиниться перед мужчиной за неприятную ситуацию. Глава фонда также предложил аннулировать штрафы для всех волонтеров, которые возят гуманитарную помощь и стараются доставить её максимально оперативно.

Ранее мы писали о том, что журналисты поинтересовались у Филиппа Киркорова о штрафах отца.