Обещали снять в клипе Вали Карнавал: 20-летнюю россиянку обманули и шантажировали мошенники

В Подмосковье девушка стала жертвой мошенников из-за желания сняться в клипе блогера Валентины Карнауховой, известной под псевдонимом Валя Карнавал. 20-летняя жительница Люберец искала в тематических чатах подработку и заинтересовалась объявлением с гонораром в 27500 рублей.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, девушка перешла по ссылке и выполнила все условия для кастинга: отправила свои данные, а также прикрепила фотографии и видео, на которых запечатлена в нижнем белье.

Однако, вместо предложения сняться в клипе Вали Карнавал, доверчивая жительница Подмосковья обнаружила свои откровенные снимки в открытом доступе, за удаление которых с нее потребовали 10 тысяч рублей. Девушка перевела мошенникам 5 тысяч рублей, после чего с не перестали выходить на связь.

Жертва мошенников обратилась в полицию. Снимки так никто и не удалил.

Ранее стало известно, что 22-летняя Валя Карнавал станет новой соведущей в шоу «Голос. Дети», сменив актрису Агату Муцениеце.