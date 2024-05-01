«Не нужно жрать на ночь»: Анна Чиповская рассказала об ограничениях в питании

Анна Чиповская призналась, что после 35 лет стала отказывать себе в пицце по ночам. О своих ограничения в еде актриса рассказала в беседе с The Voice.

По словам звезды фильма «Кто-нибудь видел мою девчонку?», с возрастом она стала уделять больше внимания своему рациону. Чиповская начала намного тщательнее следить за тем, что она ест.

«Самоограничения в еде, конечно, присутствуют. После 35 лет пиццу уже не нужно жрать на ночь», – заявила она.

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