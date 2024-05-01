Анна Седокова раскрыла зарплату няни, которая обманом вытягивала из нее деньги. Певица поделилась своей историей в эфире шоу на МУЗ ТВ «Искры летят».

Исполнительница хита «Шантарам» растит троих детей. В помощь она наняла няню, однако женщина решила воспользоваться ее добротой.

«У меня была одна няня филиппинка. Я ей хорошо очень платила, где-то 40 тысяч в неделю. И причем она была приходящая – без ночевки, без ничего», – рассказывает Седокова.

Через некоторое время няня стала выпрашивать у Анны авансы и занимать деньги в долг, аргументируя это проблемами со здоровьем у близких.

«Она мне приходит и говорит: «Слушайте, сейчас можно у вас, пожалуйста, 20 тысяч попросить? У меня вот у крестного сына проблемы, ему срочно надо на операцию». Я говорю: «Ну конечно». В другой раз она: «Можно мне аванс?» Я ей: «Пожалуйста», – вспоминает певица.

В какой-то момент Седокова заметила, что у женщины за неделю заболело восемь родственников. Тогда артистка осознала, что стала жертвой обмана.

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