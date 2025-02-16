«Не нужно одобрение окружающих»: Айза-Лилуна Ай впервые за 17 лет решилась на смену имиджа

Айза-Лилуна Ай впервые за долгое время сменила имидж.

Бывшая супруга рэпера Гуфа удивила своих поклонников неожиданными снимками: блогерша показала, на какие кардинальные изменения она решилась.

Айза рассказала, что на протяжении 17 лет не состригала свои волосы, так как они служили защитой от неуверенности в себе и спасали от многочисленных комплексов: они скрывали руки, проблемы с кожей и слезы. Однако, несмотря на все проблемы, Лилуна Ай все же решилась на такой серьезный шаг.

Девушка призналась, что теперь ее не пугают короткие стрижки, так как она чувствует себя намного лучше.

«Я была уверена, что без длинных волос меня никто не полюбит и даже не заметит. Но я осознала, что мне не нужно одобрение окружающих, что я могу опираться на себя. Я смотрю на себя впервые за долгое время и вижу не волосы, не маску, не ширму, я вижу себя настоящую. И знаете что? Я себе нравлюсь!» — заявила блогерша в социальных сетях.

Поклонники Айзы оценили ее преображение и подчеркнули, что ей идет новая стрижка. Кроме того, они поддержали блогершу, подчеркнув, что разделяют ее комплексы, страхи и сомнения, ведь сами через это много раз проходили.

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