Из-за неопытности: экс-супруга Гуфа рассказала, как потеряла почти миллион рублей на Бали

Экс-супруга рэпера Гуфа рассказала, как потеряла почти миллион рублей из-за недвижимости на Бали.

Айза-Лилуна Ай вспомнила в личном блоге о том, как она лишилась крупной суммы денег из-за сделки за рубежом. Оказалось, что блогерша хотела приобрести землю на Бали, из-за чего лишилась одного миллиона рублей.

Тогда она нашла подходящее место в 60 соток для постройки пространства. На тот момент Айзе казалось, что ей повезло почти сразу найти идеально место. Однако затем она узнала, что землю выкупили другие люди из-за видео со своим участком, которое было опубликовано на YouTube: там рассказывалось про планы по застройке.

«Мы с трудом нашли автора видео, списались и узнали, что он эту землю уже купил. Но просрочил последний платеж, и хозяин выставил ее вновь на продажу. Так мы оказались следующими покупателями», — рассказала Лилуна Ай в социальных сетях.

Айза призналась, что на тот момент из-за своей неопытности ей казалось, что достаточно всего лишь найти участок и договориться с владельцем.

Однако девушка рассказала, что сначала необходимо произвести впечатление хозяину земли и произвести на него впечатление, поэтому нужно наладить контакт с его семьей: подружить, сходить несколько раз в гости. После чего она может получить одобрение.

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