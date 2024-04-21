«Не нужна? Хорошо»: Анна Хилькевич забрала подарок у восьмилетней дочери

Анна Хилькевич объяснила, зачем купила восьмилетней дочери автомобиль. В шоу Павла Воли актриса заявила, что девочке такой подарок не сильно понравился, а вот ее маме как раз нужна была машина.

Так, в прошлом году Анна Хилькевич удивила подписчиков неожиданным выбором подарка для дочки. Звезда «Универа» купила для Арианны машину, только вот лицо ребенка восторга не выражало.

«У Арианны родители с чувством юмора. Ей, понятно, автомобиль не нужен. Когда мы сели в машину, она сказала: «Мама, а зачем мне машина?» А я ей: «Не нужна? Хорошо». И забрала!» - поделилась актриса.

Анна Хилькевич замужем за Артуром Волковым. Пара воспитывает двоих дочерей, и совсем скоро в семье появится еще один ребенок. Недавно артистка вспомнила, как врач сказал ей, что она больше никогда не сможет стать мамой.

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