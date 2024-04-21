«Из нас вынимают то, о чем мы не знали»: солистки группы «Стрелки» рассказали о съемках в шоу «ВИА Суперстар!»

12 мая на НТВ стартует новое шоу «ВИА Суперстар!», в котором будут участвовать музыкальные коллективы 80-х — 90-х. В проекте примут участие и солистки золотого состава группы «Стрелки», известной хитами «На вечеринке» и «Ты бросил меня», Мария Кандиано (Марго), Екатерина Любомская (Кэт) и Светлана Бобкина (Гера). В эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ участницы коллектива рассказали о съемках в шоу.

«Когда мы узнали, что будем участвовать в проекте, у нас было прекрасное потрясение. Мы были очень рады. Сам процесс работы с такой командой у нас впервые», — призналась Светлана Бобкина.

По словам Марии Кандиано, шоу «ВИА Суперстар!» помогло участницам группы «Стрелки» раскрыться с неожиданной стороны. Артистки остались в восторге от съемок в проекте.

«Самое главное — в этом проекте нас раскрывают. У всех есть какой-то стереотип о группе „Стрелки“, а здесь из нас вынимают то, о чем мы сами не знали. И вокально раскрывают, и визуально, и стилистически. Мы поем песни, которых не пели никогда, в других жанрах. Это и наш выход из зоны комфорта. Но мы кайфуем, потому что у нас получается», — поделилась Мария Кандиано.

Екатерина Любомская отметила, что в их коллективе нет места конфликтам и взаимным обвинениям. Певица утверждает, что каждый отвечает за свои проступки.

«Мы не перекладываем ответственность друга на друга. Каждая знает, где и когда накосячила», — Екатерина Любомская.

В новом шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ за победу будут бороться не отдельные звезды 80-х — 90-х, а восемь музыкальных коллективов. Как и в прошлых сезонах шоу «Суперстар!», каждый выпуск проекта будет посвящен определенной теме, и участникам нужно будет подготовить соответствующие ей номера. В состав жюри вошли Лера Кудрявцева, Стас Пьеха, Наташа Королева и Сергей Соседов.

Ранее сообщалось о том, что музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал «возвращение» на НТВ и съемки в шоу «ВИА Суперстар!».